韓9日舉行總統選舉投票 17:322022/03/08 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國9日舉行第20屆總統選舉投票，兩大候選人分別是執政黨共同民主黨總統候選人李在明，與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅。兩人先前民調支持率不分上下，選舉結果難以逆料。 新冠確診者和隔離者可在9日下午5時50分以後外出投票。 韓國8日通報新增新冠確診病例20萬2,721例，較前一天減少7,995例。當天新增186例死亡病例。 國民黨中常委選舉 傅崐萁衝最高票 呼籲5／8香港特首選舉積極投票 韓正：抗疫非一人責任 #日舉行 #總統選舉 #韓國 #候選人 #投票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨培訓青年 小英邀參與選舉工作 04:102022/03/07 政治要聞 深綠民調 台北市長選舉52.1％認為藍白應各自推候選人 11:382022/03/08 政治 韓國將對白俄羅斯實施出口管制 11:162022/03/07 財經 韓大選不刮「北風」改打「紅中」 對華負面情緒瀰漫成選戰主流 20:332022/03/07 兩岸 友霖降血脂複方新藥進軍韓國 結盟KUHNIL PHARMA共拓新市場 17:232022/03/07 財經 《國際經濟》俄烏軍事衝突未解 韓經濟成長不妙 15:492022/03/07 財經 大S韓國登記結婚未到場 吐露「我不會再辦婚禮也不會再生」 11:132022/03/08 娛樂 蔣萬安民調首次落後陳時中 沈富雄驚呼一句曝主因 12:172022/03/08 政治 76萬YouTuber認「飛烏克蘭當義勇軍」留1句話網哭爆 08:592022/03/07 娛樂 時論廣場》正視黨意與民意脫節的警訊（庚桑楚） 19:352022/03/07 時論廣場 海納百川》南韓大選公審文在寅政績（劉順達） 20:262022/03/06 海納百川 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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