韓國9日舉行第20屆總統選舉投票，兩大候選人分別是執政黨共同民主黨總統候選人李在明，與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅。兩人先前民調支持率不分上下，選舉結果難以逆料。

新冠確診者和隔離者可在9日下午5時50分以後外出投票。

韓國8日通報新增新冠確診病例20萬2,721例，較前一天減少7,995例。當天新增186例死亡病例。