光學和電子技術廠光程研創（Artilux）因應近年真無線耳機（TWS）等穿戴裝置市場需求快速成長，今（8）日宣布推出全球首款以CMOS製程且同時涵蓋近紅外光譜（NIR）與短波紅外光（SWIR）的超廣譜紅外光感測平台，搶攻穿戴裝置結合數位健康的新應用商機。

從智慧手錶的生命徵象監測，到真無線耳機的入耳與皮膚偵測，超廣譜光學感測應用近年日益廣泛。因此，具成本效益和節能的光學元件，成為滿足使用者需求的關鍵因素，包括LED、垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）、邊緣發射雷射器和SWIR感測器等。

光程研創舉例，真無線耳機中的皮膚偵測即需要SWIR波段感測器，以執行更透徹和準確的入耳偵測，藉由穩定的波長、低功耗、省電、低成本、小尺寸和更高的靈敏度，提供順暢連接音訊的沉浸式聆聽體驗。

光程研創推出的超靈敏超廣譜紅外光感測平台，整合獨家的鍺矽（GeSi）技術及CMOS製程，將類比前端（AFE）和數位功能集成至單晶片，並透過Lumentum在高性能VCSEL陣列領域中的940nm和1380nm技術，實現輕巧且具經濟高效的超廣譜光學感測解決方案。

光程研創產品與營運事業總經理林德松表示，各種廣譜NIR與SWIR情境正被應用在消費產品中。此次攜手Lumentum發表創新且最具成本競爭力的多光譜光學感測平台，期待未來能為蓬勃發展的SWIR市場持續加值並開拓新商機，提供更貼近生活應用的服務。

Lumentum公司3D感測產品總監David Cheskis表示，SWIR市場隨著新感測技術發展將更蓬勃成長，相信公司推動的1380nm VCSEL將是一個關鍵新里程碑。很高興能與光程研創等客戶共同拓展VCSEL技術應用。

隨著真無線耳機及智慧手錶需求普及，穿戴裝置設計有望迎來更多新功能，未來亦將擁有更多內置的非侵入性生物感測功能。SWIR感測因具備多種光學特性，可在市場上穿戴裝置的差異化中發揮關鍵作用。

對此，光程研創將透過LED、VCSEL和邊射型雷射（EEL）元件發展輕巧、具成本效益、從850nm到1550nm的光學感測解決方案，以實現多種傳統和創新功能應用體驗，為消費者在數位健康領域，打造高品質的超廣譜光學感測和成像生態系。