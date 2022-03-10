農委會公告自2022年3／9起「金門縣屠體來源牛隻符合條件之生鮮、冷藏或冷凍牛肉」得銷往台灣。縣府和縣農會今天在農民節表揚大會中宣布這項好消息，未來將持續配合中央政策，加強各項防疫措施。

縣府說明，金門縣2020年7月10日爆發「牛結節疹」疫情，中央公告禁止金門地區牛肉銷台，在縣防疫所加強各項防疫措施，取得確切的防疫成果，農委會專家一致認為金門地區去骨、去內臟生鮮、冷藏或冷凍牛肉傳播牛結節疹疫病風險極低，得以輸送至臺灣本島及其他離島。

金門縣府宣布，未來將持續配合中央政策，加強各項防疫措施。（李金生攝）

縣府表示，未來將依據專家會議決議，持續關注相關疫況，包括縣防疫所落實養牛場防疫訪視、輔導加強環境清消殺滅蟲媒，以及協同專家進行病媒攜帶監控，建立病媒資料庫。

縣農會今天舉辦農民節慶祝大會，表揚模範農民暨優秀幹部，分別是模範農事小組長5名：周錫堯、王金鏡、蔡欽水、黃玉梨、方清喜。

金門縣農會今天舉辦農民節慶祝大會，表揚模範農民暨優秀幹部。（金門縣府提供）

模範農民34名：翁水發、蔡玉印、陳國富、徐水火、陳秀鳳、黃鎮南、葉長土、顏潤植、許永輝、翁朝洋、王振評、莊永福、李岩兮、陳宏詩、蔡國太、陳進生、陳贊書、陳福生、黃炳輝、鄭國騰、謝永鴻、李秀英、陳烏宙、黃成福、鄭君培、王換樣、梁金在、黃建勝、鄭寶玉、洪天成、方滋福、杜水海、洪興國、洪振華。

110年度績優農業產銷班3名：金門縣烈嶼鄉雜糧產銷班第三班（第一名）、金門縣金沙鎮雜糧產銷班第五班（第二名）、金門縣烈嶼鄉雜糧產銷班第四班（第三名）。

110年績優安全農業示範農戶6名：張斯翔、吳淑鴛、黃順達、洪文尊、洪瑞隆、洪莊清漢。