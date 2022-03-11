李克強：擔任總理最後一年 會鍥而不捨用實幹踐行成功 12:342022/03/11 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸總理李克強今出席記者會。（中時新聞網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】人大今閉幕！俄烏戰爭議題成焦點 總理李克強發表談話 訂閱影音： 中時新聞網 大陸總理李克強今於兩會後總理記者會表示，「今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年。」大陸所面臨的情勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然多。「我和我的同事們會以鍥而不捨的精神，恪盡職守，用實幹來踐行成功。」 李克強最後說，相信在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國經濟一定能夠實現今年全年經濟社會發展目標，為以後發展奠定堅實基礎。 #最後 #李克強 #總理 #兩會 #實幹 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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