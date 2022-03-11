【LIVE直播】人大今閉幕！俄烏戰爭議題成焦點 總理李克強發表談話

大陸總理李克強今於兩會後總理記者會表示，「今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年。」大陸所面臨的情勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然多。「我和我的同事們會以鍥而不捨的精神，恪盡職守，用實幹來踐行成功。」

李克強最後說，相信在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國經濟一定能夠實現今年全年經濟社會發展目標，為以後發展奠定堅實基礎。