俄烏談判陷入僵局，仍未能達成停火共識，美國四大指數再度全面回落，台股11日隨之拉回、跌逾百點，鋼鐵族群為少數逆勢挺立的類股，高殖利率是一大誘人因子，目前已有包括東和鋼鐵（2006）、中鋼（2002）等14檔，現金殖利率在3％以上，最高更有達10％者，再加上國際鋼市供給下降、鋼鐵價格看漲，專家看好，續扮台股盤面要角。

上市櫃公司陸續公布股利政策，鋼鐵族群未辜負市場的高度期待，目前已有包括世豐、世鎧、東和鋼鐵、中鋼、盛餘、中鴻、豐興、三星、榮剛、沛波、青鋼等，殖利率在5.23～10.66％以上，春雨、志聯及中鋼構，也都有3.45％以上水準。

其中，東和鋼鐵2021年每股盈餘（EPS）5.95元，擬配息6.4元，超額配發吸引買盤高度青睞，11日成交量翻近6倍增加、破3.1萬張，簇擁股價收漲近7％。另有包括晉椿、燁輝、春雨、佳大、威致、中鴻、彰源、官田鋼、新光鋼、新鋼、運錩等，也都逆勢收紅。上市鋼鐵類股收漲0.97％，僅次於玻陶類股的1.47％，排名上市類股漲幅第二。

據本土投顧龍頭報告指出，鋼鐵產業2月營收大致符合預期。國內鋼廠2月大多開出低盤，且工作天數減少，使月營收表現下滑，月減13％，但年增仍為正成長，幅度達23％。

展望未來，中鋼3月內銷盤價平均漲幅2.44％，終止連三個月之跌勢，烏俄衝突影響歐洲鋼鐵供給，中鋼外銷盤價後續有望隨歐鐵行情上漲。原物料方面，鐵煤價格年初至今上揚38％、83％，顯示供需緊俏，加上目前中國社會鋼材庫存仍低，預期下游備庫存需求推升下，鋼價第二季將顯著反彈。

對於鋼鐵產業後市，第一金投顧董事長陳奕光也預期，鋼鐵下一季行情也將受惠報價看漲，列入看好族群之一。