政院近期將通過《平均地權條例》、《不動產經紀業管理條例》修正案，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，刪除炒作刑責，但大幅提高罰金到5000萬元，全國商總主席賴正鎰表示，之前政府想用刑責打炒房，太過嚴苛，樂見政府考量更周延而取消刑責部分，但賴正鎰也強調，不須重罰到5000萬元，這樣做只會讓外界誤解房地產是罪大惡極的暴利行業。

賴正鎰也說，業界都舉雙手支持政府穩定房價，但消費者物價指數已連續7個月超過警戒值，現又正值俄烏戰爭期間，全球石油與黃金鎳銅等金屬大漲，建材更貴了，建築成本更重，民眾感受通膨壓力愈來愈大，政府最優先做的應該是平穩油價、物價等原物料，不是急著修法來限制人民財產買賣自由，他呼籲政府要把施政重心回歸振興經濟、穩定能源和物價。

為遏阻房價遭投資客不當炒作造成飆漲，政府此次重拳修法打炒房，除了擬全面限制預售屋及新建成屋換約轉售之外；爭議最大的部份還有加重炒作房價行政罰則，經查如有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不當炒作哄抬房價行為者，原本修正草案是處罰金100萬元至500萬元，結果為達嚇阻效果，政策再轉，一口氣提高十倍，最高罰金至5000萬元，引起各界嘩然。

賴正鎰指出，政府將重罰拉高到5000萬元，這一點都不符合比例原則，政府在擬修法草案時，是否有先想過這樣做只會讓外界誤解房地產是暴利行業，產生不良印象，尤其現在建材原物料大漲，建築開發商已經是年獲利率僅剩3％的代工業，政府不能老是拿建築業與房地產開刀，要課重稅，還要罰重金。

賴正鎰說，政府此次要重罰禁止炒房並限制換約，已經是「用法令牴觸憲法」，有違法令位階。政府要控制房價，應該有上百種方法與手段，漲價歸公，包括從土地買賣課資本利得稅等手段，他認為最好方法就是回歸市場機制，而不是限制人民房屋買賣自由。