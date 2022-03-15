金融股一直以來為存股族的熱門標的之一，尤其近期市場雜音多，股價相對穩健的金融股則更受投資人矚目。一名網友上個月將800萬本金全部投入金融股，且打算不看帳面損益，全靠股利生活；時隔1月，他再透露已經辭去工作，並證實方法確實可行，但必須將心態擺正，「不能因為帳面損益、漲跌而變得緊張」。

一名網友2月中旬在社群平台Dcard發文分享，他將存超過10年的500萬分批買進金融股，手邊還有300萬本金，但只要帳面虧損，當晚就會輾轉難眠，因此之後賺約20萬，就趕緊獲利了結。

經過深思熟慮後，原PO仍計畫買進金融股，而投資策略也改為長期投資，且不打算看帳面損益。他表示，看到金融股跌至月線時，就將800萬本金全部投入，以6%殖利率估算，每年至少會有48萬的配息，「如果我的心可以穩定下來，就打算不工作了，每年就用配息生活就」。

經過1個月後，原PO周一（14日）回報現況，他目前已經辭掉工作在家近1個月，且此前分享的方法也確實可行，「但就是心態要對，絕對不能因為帳面損益漲跌而變得緊張」。

原PO表示，他也和爸媽溝通過，若後續有大跌，帳面損益超過30%，能夠借他一筆錢抄底，未料爸爸毫不猶豫的一口答應，且不只要借錢，自己也要加碼，讓他大嘆「原來，爸爸才是高手，都默默觀察我」。