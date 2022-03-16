櫃買中心16日表示，為推廣興櫃戰略新板，推出多項獎勵活動，其中「證券商推廣自然人合格投資人戶數獎勵活動」2月份獎勵名單出爐，全體證券商2月份自然人合格投資人共新增3,529戶，較1月份新增701戶呈現大幅成長，其中證券商推動開戶數前三名依序為凱基證券、永豐金證券及元富證券，凱基證券2月份新增戶數更高達2,785戶。

櫃買中心表示，感謝各證券商的努力推廣，2月份自然人合格投資人新增戶數較1月份成長超過5倍，而凱基證券更是連續2個月蟬聯冠軍，近期櫃買中心密集拜訪各證券商，證券商也皆紛紛允諾將協助推動興櫃戰略新板制度並新增自然人合格投資人開戶，以期投資大眾更進一步認識興櫃戰略新板，提供投資人資產配置的新選擇。

第1季活動詳情與獎勵名單可在櫃買中心網站「首頁>興櫃> 興櫃戰略新板獎勵活動專區>證券商推廣自然人合格投資人戶數獎勵活動」專區（https://quiz.tpex.org.tw/psbbk/）查詢。

櫃買中心提醒開戶完成，成為戰略新板「自然人合格投資人」者，請於3月31日前往櫃買中心活動網頁（https://quiz.tpex.org.tw/psb/）完成登錄，就有機會拿到Gogoro S1最新款電動機車、Apple iPhone13 Pro手機、iPad mini平板等大獎。