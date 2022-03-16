紐西蘭提前對外國旅客打開國門 21:392022/03/16 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭提前向外國旅客開啟國門，總理阿爾登稱觀光客回籠有助提振經濟。自4月12日起，已接種疫苗的澳洲旅客不必隔離就可入境，較原先計劃的7月大幅提前。美國、英國和新加坡等免簽證國家的旅客，自5月1日起便可赴紐國觀光。 國旅推陳出新 鐵道運河遊夯賣 台鐵提升品質再談漲價 #紐西蘭 #提前 #旅客 #對外 #國旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 走在觀光開放前 異國戀入境提前鬆綁 04:102022/03/09 財經要聞 紐西蘭提前解封國界 台灣人5月起入境免隔離 12:072022/03/16 生活 提前掃墓避車潮 這4天單一費率再7折 19:552022/03/10 財經 電扶梯倒退嚕害30名旅客摔成一團影片外流 北捷緊急說明 17:142022/03/15 生活 基隆城博會限定 搭遊艇賞光雕秀 04:102022/03/16 地方新聞 追手扶梯失速畫面外流 北捷強硬調查自家人 不排除祭懲處 17:592022/03/15 生活 醫護被匡列 人力不夠有解 指揮中心：符合條件可提前召回 15:312022/03/11 生活 北捷狂出包董座神隱 柯文哲力挺好友：不用處理對外關係 17:222022/03/16 生活 提前掃墓避塞車！ 連假前2周休北高國道享優惠 16:202022/03/10 生活 本土＋0 第27輪疫苗預約今開跑 04:102022/03/16 生活新聞 最豪華網美地標！18億陶朱隱園「開放對外參觀」 高級公設引全網暴動：超想去 17:552022/03/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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