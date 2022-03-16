紐西蘭提前向外國旅客開啟國門，總理阿爾登稱觀光客回籠有助提振經濟。自4月12日起，已接種疫苗的澳洲旅客不必隔離就可入境，較原先計劃的7月大幅提前。美國、英國和新加坡等免簽證國家的旅客，自5月1日起便可赴紐國觀光。