寶德科技3/23新上櫃掛牌 17:052022/03/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶德科技公司（3349）預計於3月23日（下周三）上櫃掛牌，櫃買中心當日上午九點進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師共同與會。 寶德科技公司主要從事電競相關產品如遊戲手柄、滑鼠、鍵盤、耳機等週邊產品之代工設計、製造及銷售，2020年合併營業收入為8億1,346萬元，稅後淨利為2,138萬元，每股盈餘為0.65元。2021年前三季合併營業收入為9億8,315萬元，稅後淨利為5,586萬元，每股盈餘為1.63元。 第三方支付領航者 綠界科技今掛牌 寶緯工業17日每股40元新上櫃掛牌 #寶德 #科技公司 #上櫃 #合併營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威剛 去年每股賺逾9元 04:102022/03/16 證券．權證 致新獲利給力 大方配息16元 04:102022/03/17 證券．權證 同欣電去年每股賺15.49元 04:102022/03/18 證券．權證 京元電 今年估賺逾半股本 04:102022/03/16 證券．權證 台灣櫻花 2021每股賺4.62元 04:102022/03/18 證券．權證 《電子商務》綠界科技去年H2擬配息8元、配股0.5元 07:472022/03/18 財經 全訊 擬發現金股利3.5元 04:102022/03/18 證券．權證 《電子商務》綠界中籤者笑不出來 董座：年年拚賺2股本 10:482022/03/15 財經 中華車裕日車 去年獲利嗨翻 04:102022/03/16 證券．權證 新光鋼EPS 8.62元 創高 04:102022/03/18 證券．權證 綠界科技上櫃蜜月行情俏！中籤投資人最高現賺逾7萬 12:262022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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