德國跑車品牌保時捷（Porsche）因純電動四門跑房車Taycan銷售量超過其911經典車系後，更積極擴大電動車市場。18日調高其電動車銷售目標，預計2030年全球銷售量80％為純電動車，並將推出油電版911。

保時捷2021年整體賣出30萬1,915輛車。即使911賣出3萬8,464輛創這經典車款歷年銷售新高紀錄，但Taycan卻賣出4萬1,296輛，占整體比率約14％。Taycan是保時捷推出首款、也是迄今唯一一款純電動車。

保時捷原計劃2030年全球銷售量80％為純電動車和充電式油電混合車，但現在全改為純電動車。其目前在歐洲銷售裡，40％為純電動車和充電式油電車。

電動車（EV）分為以電池推動的純電動車（AEV）、油電車（Hybrid）、充電式油電車（PHEV）和燃料電池車（FCV）。

保時捷執行長布魯默（Oliver Blume）說：「電動車是保時捷的未來。」

他拒絕預測何時讓非純電動車退場，強調公司採取「彈性引擎策略」。該策略包含內燃機、油電混合與充電式油電混合。

外界預期保時捷將推出2款充電式油電車，分別在2023年推Macan休旅電動車，然後2025年推718電動跑車。雖然布魯默證實將推出油電版911，但沒有具體透露推出時間。

保時捷的計劃在全球各大車商裡是很獨特。因為其積極擴大電動車市場同時，卻沒有計劃要完全放棄傳統內燃機汽車，尤其其經典的911車系。

保時捷已宣布投資約2,400萬美元開發碳中和的「環保合成燃料」（e-fuel），取代非電動車所使用的汽油。布魯默形容e-fuel是電動車的「理想互補品」。