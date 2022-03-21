俄烏緊張情勢雖平緩，美股跌勢也止穩，不過，俄烏戰火帶動油價大漲，並進一步引發全球通膨壓力未解，台股今（21）日站上月線，不過，接下來還有半年線及季線反壓，伴隨進入除息旺季，投資專家一致建議加碼近年來穩健維持高殖利率題材股。

篩選近5年平均殖利率及2021年擬配發股息至上周五殖利率，兩者都在5％以上，且上周法人買超都超過2千張的個股，共有仁寶、和碩、中華、中鼎、亞泥、新纖、台塑、聯強、南亞、欣陸、橘子、廣運、晶技等13檔上市櫃股，另買超1千張以上也有皇翔、敦陽科、彰源、群電、達方及群光等。

投資專家表示，投資人買進高殖利率股時，建議不要只看一、二年的表現，至少應看5年以上高殖利率，以目前利率雖然走升息循環，但近5年可有5％以上殖利率，可以代表這家公司每年可維持穩健獲利，而不是單一年度突然因業外獲利挹注帶動獲利及殖利率上升。

上周三大法人合計賣超411.25億元，其中外資仍是最主要賣超來源，賣超393.5億元，另自營商自營部位轉為29.21億元買超，惟避險部位仍是賣超103.44億元，至於投信仍是最大多頭指標，上周買超56.47億元。