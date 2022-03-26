由前foodpanda台灣執行長周禎洋領軍，結合美食廣場及雲端廚房的3 SQUARE，營運才半年多，就因為財務危機結束營業。在迎來解封後，雲端廚房在台灣還有未來嗎？

大門深鎖，牆上寫著「外帶／取餐」的貼紙被撕去了一半，在中午人來人往的台北光復北路與南京東路口，顯得特別寂寥。這裡，是去年6月才正式營運的台灣知名新創雲端共享廚房3 SQUARE（三食櫃）外送基地。

《今周刊》獨家掌握，該公司已在今年初結束營業，而創辦人暨執行長周禎洋也遭廠商和員工指控

欠款上百萬元，記者致電，他只表示不便回應就結束通話。

去年中才宣布完成120萬美元（約3400萬新台幣）種子輪募資，股東陣容包括漢神百貨等知名企業，還吸引包括有30年歷史的師園鹽酥雞、曾摘下米其林一星的餐飲集團MUME Group等20多個餐飲品牌進駐，更登上財經雜誌版面，風光一時。

很難想像，為何由前foodpanda台灣執行長領軍的雲端廚房黑馬三食櫃，竟在成立短短不到1年宣告失敗？連原本被雲端廚房龍頭Just Kitchen併購的計畫也破局？

產業紅利漸失！疫情近尾聲 內用趨勢恢復

黯然退場背後，和雲端廚房產業的「紅利」隨著疫情進入尾聲，以及其商業模式難以獲利有關。

外送平台業者觀察，在開放內用之後，台灣各大雲端廚房品牌的業績，都比去年3級警戒期間少了3、4成。儘管以代工和自創品牌為主要商業模式的指標業者Just Kitchen，去年在加拿大成功上市後，營收仍持續創新高，但其虧損高達780萬美元（約2.2億元新台幣），近期股價也跌至上市以來新低的0.81加幣，對比去年8月高點市值蒸發大半，顯示疫情後，雲端廚房的火熱浪潮似已逐漸退燒。

這樣不利的市場趨勢，對創業之初沒有先行優勢和銀彈支撐的三食櫃來說，情勢更顯嚴峻。「錢燒完了，下一輪資金又沒到位，營運一夕就風雲變色了。」一名餐飲業知情人士透露，周禎洋初期確實靠著過去亮眼經歷、主打協助餐飲業者分析訂單數據、降低外送平台成本，和出租共享廚房的商業模式，打響三食櫃名號。

最重要的是，去年本土疫情突然在台灣引爆，政府禁止內用，餐飲業者在沒有時間思考太多下選擇投入外帶、外送試水溫，也讓該雲端廚房平台第一個據點很快滿租。

但，共享廚房是資本密集產業，光建置一個符合政府法規、可容納20個品牌的營業用廚房空間，就得花費逾1千萬元，加上該公司又從多個海外電商平台高薪挖角員工，營運成本不低。

殊不知成也疫情、敗也疫情，隨著解封後餐廳重新開放內用，人潮回流，原本進駐的業者陸續決定撤出，當業績開始退燒，第一個據點的營收漸漸無法負擔人事及展店成本，急於拓展第二個據點的三食櫃，很快就出現財務問題。

曾短暫進駐三食櫃空間的不具名業者直言，雲端廚房不像街邊店能吸引過路客，對於一個從零開始、毫無知名度的品牌來說很難培養客人。因此，團隊在解封後便決定撤出，「消費者害怕踩雷，不會輕易嘗試新餐廳，溝通和信任成本都會提高。」他說。