亞洲最大煉油業者、大陸國營的中國石油化工公司（Sinopec）已暫停與俄羅斯洽商總值上看5億美元的天然氣化工廠投資案以及天然氣銷售計畫，顯示即便是對俄國最重要的外交盟友中國而言，西方制裁的風險出乎意料之大。

消息人士告訴路透社，俄羅斯入侵烏克蘭之後，大陸3大能源巨擘－中國石油化工公司、中國石油天然氣集團（CNPC）和中國海洋石油集團（CNOOC）就開始評估國際制裁對其在俄國價值達數十億美元投資案的影響。

中國外交部本月召見3大能源企業主管，檢視其與俄國同業的商業合作關係，一名與會者透露，官員敦促他們不要貿然收購俄國資產。如今這3大企業已成立專責小組，並研擬一旦業務中斷與面臨二級制裁的應變計畫。

一名消息人士說，中石化已暫停跟俄羅斯最大石化公司西布爾（Sibur）討論興建天然氣化工廠的計畫，這項投資案的價值上看5億美元。不過當中石化獲悉，西布爾的股東兼董事季姆琴科（Gennady Timchenko）遭西方制裁後，就萌生退意。