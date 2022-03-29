秘魯總統卡斯蒂約今天面臨反對黨占多數的國會發動的彈劾投票，但同意票數沒有達到法定門檻，使得他上任僅8個月來面對的第2次彈劾案以失敗告終。

法新社報導，秘魯國會進行8個多小時的辯論後，有55名議員投票同意彈劾卡斯蒂約（Pedro Castillo），有54名議員投下反對票，另有19人棄權。

針對左派總統卡斯蒂約的彈劾案，需要87張同意票才能過關。反對黨指控他涉及貪腐和有道德問題。

這次國會彈劾投票的結果並不讓人意外。雖然保守派反對黨在國會具有主導地位，但並沒有足夠票數來迫使卡斯蒂約下台。

卡斯蒂約於彈劾投票後在推特（Twitter）發文表示：「我為常理、責任和民主贏得了勝利而歡呼。」

這是卡斯蒂約擔任總統8個月來第2次面臨國會彈劾，也是2017年以來秘魯國會第6次對在任總統啟動彈劾程序。（譯者：陳彥鈞/核稿：張正芊）1110329