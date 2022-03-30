慧智(6615)國際大廠SOPHiA GENETICS技術合作，並使用illumina因美納定序技術，推出HRD檢測，這項新品將可協助臨床醫師為卵巢癌病友找出合適的用藥治療，檢出率可達50%，將大幅提升癌症精準醫療的進展，預估HRD檢測市場潛值8千萬至1億元不等。

卵巢癌的早期診斷不易，確診時多已是癌症晚期且傳統的治療多以手術切除與化學治療為主。而隨著現今臨床醫學的發展，卵巢癌的治療也開始進入個人化的精準醫療與標靶治療策略，目前檢測市場所提供的BRCA1/2基因檢測，僅能找出22%左右適合使用標靶用藥的卵巢癌病患。

慧智基因總經理洪加政指出，慧智基因與臨床數據分析公司SOPHiA GENETICS合作，並結合基因定序的領導者illumina因美納，接軌全球AI運算資源與基因定序專家。這次透過慧智基因的臨床檢測技術、SOPHiA GENETICS的DDM智能演算平台、illumina因美納的基因定序平台的結合，聯手打造HRD檢測服務，將完整且高品質的檢測服務送到醫師的手上，可以將適合使用標靶用藥的卵巢癌病患的檢出率提升至50%，讓更多的病患能夠選擇合適的精準治療。

洪加政表示，近期進一步將服務延伸到女性癌症的標靶治療基因檢測，像是乳癌和卵巢癌。最重要的是，整個檢測全程在台灣本地的實驗室完成。 以最新的HRD檢測為例，SOPHiA GENETICS的加入完整了在地化目標，讓我們能夠在實驗室內建立我們的數據，無需依賴寄送檢體到國外，保留數據的所有權，進而保護國人的隱私權。