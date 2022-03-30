香港特首林鄭月娥今（30）日表示，近月香港有人才流失、機構高管人才離開香港，是一個不爭的事實，並提到，昨日與和國際商務委員會開視訊會議，邀請各個國際商會代表、香港總領事等超過130人，回應他們的關注，這項工作將繼續進行。

林鄭月娥說，非常重視香港的國際地位，在抗疫過程中從來沒有忽視香港作為國際金融中心、商務中心、航運中心、物流中心而需要的工作。在生命至上、人命安全的大前提下，須採取防控疫情措施，這些措施對企業和個人有一定影響。

她說，雖然無具體數字，但是近月香港有人才流失、機構高管人才離開香港是一個不爭的事實，但香港保持了傳統優勢，相信疫情過後香港可有更好發展。在短期疫情緩和之後，採取了一系列措施，包括3月21日公布的有關取消9國禁飛令、增加檢疫酒店房間等，令海外人員往來稍微恢復。

林鄭月娥提到，昨日與國際商務委員會開視訊會議，邀請各個國際商會代表、香港總領事等超過130人，交代3月21日公布的措施將逐步落實，回應他們的關注，這項工作將繼續進行。