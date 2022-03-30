立法院交通委員會30日召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，國民黨立委傅崐萁（見圖）發言。（劉宗龍攝）

「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家，針對NCC審照制度召開公聽會。國民黨立委傅崐萁表示，52台出缺後，陳耀祥不斷約系統業者喝咖啡，手直接伸進媒體；而TVBS更換董事長NCC卡關1年半，鏡電視核准2個月卻已更換第5位董事長，且鏡電視的錢早就燒完，資金已是負數，財務是否五鬼搬運，NCC完全不去了解，NCC到底是鏡電視顧問還是下屬單位，才能讓鏡電視如此赤裸裸演出宮廷鬥爭，「陳耀祥先生你功在黨國，墓誌銘已經幫你想好了。」

鏡電視爭議延燒，時力立院黨團日前再對NCC提出質疑，除了鏡電視補件超過30次，一補再補，補到過為止，有護航疑慮之外，鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，質疑NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，因NCC拒絕提供與鏡電視公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

對此，立法院交通委員會今召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。

與會的國民黨立委傅崐萁表示，立法院今天排這場公聽會壓力很大，因為這關係到政治權力的分配，讓出席的立法委員壓力很大，「陳耀祥主委，你真的官威很大，官威真的夠大，立法院113席立委，為了國家賦予人民的言論自由，居然敢來出席的立委卻不多，這個國家已經悲哀到什麼程度。」

傅崐萁表示，台灣是不是已經是獨裁的極權國家，從NCC的作為，顯示得非常清楚，到底我們的國家能夠准許幾家的有線電視新聞台，這個標準到底在哪裡，是陳耀祥先生自己一個人做決定嗎？即便7位委員有其他人反對，依然可以強勢表決通過，這個事情已經成為國內新聞界最大笑話。

傅崐萁指出，先前NCC指中天新聞有股東介入新聞，所以予以撤照；如今TVBS要更換董事長，依照《衛廣法》第15條向NCC申請，結果也被卡關了1年半，「陳耀祥先生你功在黨國，墓誌銘已經幫你想好了。

傅崐萁說，但以NCC陳耀祥過去的標準來檢視鏡電視，會發現這是10年來所有申請要執照核准的新聞台，只有這一家得到支持，而且是陳耀祥主委強力的護航運作，不惜有委員強力反對一樣通過。

傅崐萁強調，鏡電視短短籌備2年，燒掉股東14億多的錢，陳耀祥日前在立院詢答時說剩不到1億，但相信陳耀祥很清楚，鏡電視的錢早就燒玩了，早就開始在民間借款，資金已經是負數，交代不清楚，這是攸關公眾關係、國家人民利益的執照，負責核准的NCC竟然對公司內部財務有沒有五鬼搬運通通不需了解，也不去查詢。

傅崐萁說，52台出缺後，陳耀祥不斷約系統業者喝咖啡，要把華視上架，政府的手直接伸入媒體，干涉且強力運作。看到鏡電視核准2個月，更換到第5位董事長，結果誠如全國預期，由鄭優接任董事長，這跟江湖傳言完全相同，也是民進黨兩大派系鬥爭下的結果，答案完全相符。

傅崐萁表示，TVBS申請更換董事長卡關1年半，鏡電視卻如入無人之境，到底NCC是鏡電視的顧問，還是公司內部的下屬單位？所以才能完全無需經過NCC的任何討論，就赤裸裸地演出宮廷鬥爭。

「陳耀祥不管是基督教、天主教、回教、佛教還是道教，應該對天發誓，自己問心無愧。」傅崐萁說，到底NCC為全國的閱聽眾守住了什麼民主價值，未來立法院委員會將再請陳耀祥備詢，「你的回答要對你代代的子孫交代，請你想清楚。只是，他要再次對NCC已死表示深切哀悼，對於陳耀祥成為言論自由的劊子手，徹底毀滅民主感到無限悲哀。