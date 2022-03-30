「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家召開公聽會。台大經濟系教授鄭秀玲表示，鏡電視為取得執照，先找了李永豐等藝文人士包裝，說要弄民間公視，結果執照拿到就不斷換董監事，這跟高中生考大學，先找高手面試，考上後再換人念書，可以這樣嗎？這是以詐騙作弊手段取得執照。

鄭秀玲更直言，以NCC組織條例立法主旨看鏡電視的案子，是不是謹守黨政軍退出精神？是否維護媒體專業自主？是否維護市場公平競爭？「其實問題很多，我呼籲撤照。」

鏡電視爭議延燒，時力立院黨團日前再對NCC提出質疑，除了鏡電視補件超過30次，一補再補，補到過為止，有護航疑慮之外，鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，質疑NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，因NCC拒絕提供與鏡電視公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

對此，立法院交通委員會今召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。

與會的台大經濟系教授鄭秀玲開宗明義就說，「我花了點時間研究，提出10幾頁的報告，結論很簡單，以NCC組織條例第一條的內容精神、立法主旨來看鏡電視的案子有沒有問題，是不是謹守黨政軍退出精神？是不是有維護媒體專業自主？是不是有維護市場公平競爭？是不是有保障消費者及弱勢權益？其實問題很多，我呼籲要撤照。」要求NCC委員應該站在這樣簡單但重要的立法精神，來看鏡電視的案子。

對於為何主張撤照，鄭秀玲解釋，鏡電視是以詐騙、作弊手段取得執照。因為，鏡電視最初以李永豐、楊雅喆等藝文人士，包裝說要弄一個民間的公共電視爭取認同；結果執照拿到後，就不斷換董監人士，董事長換到今天換了4次。

鄭秀玲說，這就像高中生申請大學，要提出書面審查資料去面試，「當時鏡電視帶團隊去NCC面試的是李永豐、楊雅喆這些人，結果拿到執照要開始營運，卻變成另外一群人，猶如高中生找高手提出書面報告去考試，順利考進台大後，就換一個學生去念書，可以這樣子嗎？

鄭秀玲說，過去NCC委員審查5G執照，電信業者也必須提出營運計畫書及財務報告，請問有沒有哪家業者申請5G執照提出計畫，結果拿到執照後就由另一群人經營？這是從來沒發生的事，所以這是作弊詐騙的行為，務必要撤銷執照。

鄭秀玲更指出，鏡電視的大股東名單，有一位全國都應該注意一下，這位大股東叫做寶佳集團的林家宏，而寶佳集團又是怎麼回事？相信很多人知道，他是全台最大建商，過去他們的人介入勞動基金炒股案；同時也是股市禿鷹，透過8家投資公司進行營建業務，也收購股票搶奪經營權，台灣的上市上櫃公司聽到寶佳與旗下8家公司都會嚇死，前陣子的東元電機也是很緊張。

鄭秀玲表示，寶佳作為台灣最大建商，也是股市禿鷹，這樣的人來做鏡電視新聞台的大股東，會產生什麼問題呢？「當然，錢他出的，背後會不會為了自己本身的建商利益來阻擋政策？也許財政部、央行要推出打房政策、居住正義的政策的時候就會來影響，不是嗎？」

鄭秀玲強調，這樣的大股東不適任的問題相當嚴重，但到目前為止沒有媒體揭露這個事情，請NCC委員，尤其是陳耀祥主委，要知道這事情非同小可，請國人睜大眼睛來看，「這樣的股市禿鷹，最大的建商，可以當號稱民間公視的新聞台大股東嗎？這非常的不適任。」

鄭秀玲說，鏡電視的營運計劃書也承認，成立後6年內都是虧損，既然虧損為何還要成立？合理懷疑，有可能是為了保護自己建商利益、業務利益、海內外投資利益來出一點錢做這些事情。或者是虧本後，但可以找政府做置入性行銷，這都是可能的，「虧損的生意為何大股東要來做？背後無形的政治利益必須來思考。」

因此，鄭秀玲呼籲，監察委員應該介入調查陳耀祥在鏡電視申請執照過程中是否有問題。據說，去年5月初陳耀祥是反對的，但之後突然贊成，期間NCC的7位委員只有3位委員贊成，其中NCC委員王維菁、林麗雲算是有良心，在不同意意見書寫到全台灣人口這麼少，卻有10幾家的新聞台，已經過度飽和，現在又要核准鏡電視，過度競爭的結果會造成服務內容欠佳。

鄭秀玲說，呼籲監委介入這裡頭到底是怎麼一回事，有沒有違法徇私。尤其，裴偉成立的公司，自己付錢給自己，這事情是不是也違反誠信原則，這樣可以當媒體的大股東嗎？

鄭秀玲也提到，前民進黨祕書長洪耀福在鏡電視籌備過程中，努力打電話湊合推出大股東、董監事人事，呼籲蔡英文總統應該調查這件事，「洪耀福你現在是怎樣有影響力的人，為什麼大家這麼怕你？事實上，你的行為已經違反了民進黨的立黨精神，違反了黨政軍介入媒體的紅線，你這樣的一個人，是代表自己，還是代表背後政黨的價值？」呼籲民進黨應該要介入調查，如果真有其事，也應該要撤銷黨籍。