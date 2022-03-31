明係事業公司（6804）將於今（31）日新上櫃掛牌，每股掛牌價40元；櫃買中心上午九點進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-兆豐證券、及簽證會計師共同與會。

明係事業公司主要從事一般中高階自行車及電動輔助自行車之成車代工與銷售，2020年營業收入為13億6,199萬元，稅後盈餘為2,580萬元，每股盈餘為1.04元；2021年營業收入為17億9,869萬元，稅後盈餘為4,946萬元，每股盈餘為1.85元。