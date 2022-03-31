明係公司31日每股40元新上櫃掛牌 10:032022/03/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明係事業公司（6804）將於今（31）日新上櫃掛牌，每股掛牌價40元；櫃買中心上午九點進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-兆豐證券、及簽證會計師共同與會。 明係事業公司主要從事一般中高階自行車及電動輔助自行車之成車代工與銷售，2020年營業收入為13億6,199萬元，稅後盈餘為2,580萬元，每股盈餘為1.04元；2021年營業收入為17億9,869萬元，稅後盈餘為4,946萬元，每股盈餘為1.85元。 勤美派息2.11元 三年新高 勤美去年每股賺3.22元 配息2.11元 #明係 #新上櫃掛牌 #事業 #上櫃 #營業收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富蘭克林公用事業基金 九度摘金 04:102022/03/31 產業特刊 《其他股》明係飆漲35% 蜜月行情剽悍 09:482022/03/31 財經 《營建股》事業群穩 日勝生超額配息 08:072022/03/31 財經 《觀光股》解凍曙光浮現 山富飆上櫃新高 11:182022/03/29 財經 台灣三井人事異動 四高層返日 04:102022/03/29 產業．科技 安民心奏效 營利事業銷售額再創新高 04:102022/03/29 地方新聞 雄獅攜手高餐大 展開產學合作 04:102022/03/29 產業．科技 櫃買8場業績發表 接力登場 04:102022/03/29 證券．權證 4月好運暴漲星座TOP5 雙子吉星庇佑 事業一飛沖天 16:112022/03/30 運勢 自行車股添新兵 明係今日掛牌上櫃 09:232022/03/31 財經 能源、公共事業股 資金搶進駐 04:102022/03/29 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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