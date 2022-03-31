外交部委託國際合作發展基金會辦理的「外交替代役」招募計畫，將於4月1日至30日開放申請，有鑒於國際疫情趨緩，今年將擴大招募，開出23項專長、87名役男缺額。

外交部國經司司長蔡允中表示，過去兩年因為疫情因素，外交替代役縮減招募規模，今年疫情放緩，我們跟內政部役政署協調，恢復往年的招募規模，讓更多青年從事外交替代役的工作。

國合會副祕書長李志宏表示，去年僅招募12位役男，今年招募專長除了往年常見的農林漁牧、公衛醫療、經貿資訊、行銷企劃、外語等領域外，新增工業教育及工業管理2項專長，並因應新媒體及影音平台崛起趨勢，擴大招募影片創作專長役男，預計將招募23項專長總共87名役男，派赴中南美洲、加勒比海、太平洋與非洲等地區國家服勤。

李志宏說，外擔任外交替代役前往海外服勤，不僅可運用所學協助當地人改善生活，更能拓展國際視野，體驗異國文化，並培養出獨立自主能力及提升自信。

以第21屆派駐帛琉食品加工專長的役男廖文華為例，於帛琉服務期間發揮學校所學知識，運用技術團推廣之蔬果農產品，開發出許多當地未曾見過的新食品，如香蕉蛋糕、洛神花冰淇淋及果醬等，並於當地「生產者博覽會」展出，受到當地民眾喜愛與讚賞。

派駐聖克里斯多福及尼維斯公共衛生專長役男李翊，不僅發揮所長協助技術團規劃慢性病防治策略外，也於服勤期間發現當地因對於資源回收知識的困乏，導致積累可觀的塑料廢棄物，因此主動協助技術團教導當地民眾塑料廢品回收知識，發揮役男服務社會的精神。

李志宏說，許多役男在退役後選擇加入國合會駐外技術團，再次前往海外服務執行國際援助計畫，開創多元化的生涯選擇。若有符合今年外交替代役招募專長資格的青年才俊，絕不要錯過一年僅招募一次的外交替代役！（招募連結：https：／／www.nca.gov.tw／sugsys／）