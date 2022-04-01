電玩遊戲零售商GameStop宣布擬分拆股票，受此激勵，周四盤後股價飆升16.82%，報194.60美元。

GameStop表示，公司將在下一次股東大會上，尋求投資人同意將A類普通股數量從3億股增加到10億股，以股票股利的形式進行股票分割。

目前尚不清楚GameStop增加的股數中，有多少將用於股票分割，該公司在監管文件中表示，部分增加的股票可能在某個時候用於其他用途，例如出售更多股票。

該公司表示，這項增加股數的授權，亦將為未來公司的需求帶來更多的靈活性。

GameStop表示，配發股票股利的方案，仍待董事會決議。

由於散戶再度追捧「迷因明星股」，近來GameStop股價突飛猛進，3月累計大漲35%。

3月早些時候，其董事長Ryan Cohen加碼買進10萬股GameStop股票，使這位維權投資人的持股比達到11.9%，給GameStop股價帶來提振。

儘管如此，這家去年初因「史詩級軋空」一炮而紅的公司拖到現在仍未透露太多有關於電商轉型計畫的細節，使部分投資人和分析師大失所望，他們原本對GameStop將從根本徹底扭轉營運的前景寄予厚望。