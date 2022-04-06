美國肥料價格因俄烏戰爭衝擊供應，寫下歷史新高紀錄；不料，時序春耕時點，而中國實施嚴厲清零政策，肥料交貨遞延，引發市場擔憂恐進一步升高肥料、勞工及種子短缺問題，烘托東鹼（1708）、惠光（6508）營運、股價連動攀揚。

肥料去年因歐洲各地能源危機影響，大廠紛紛減產、停產，中國也因能耗雙控，停止出口，市場原料與肥料供給均大幅減少，影響肥料價格開始逐步走高。伴隨鉀肥需求升溫，加上俄烏衝突使供給受限，推升國際化肥原物料報價飆漲。

俄國為市場主要鉀肥供應國，俄國宣布肥料禁止出口後，恐將衝擊鉀肥價格再走高。市場積極搶進東鹼、台肥、惠光等農金概念股。

東鹼鉀肥營收比約6成、貿易業務佔整體營收約13％、散裝航運佔整體營收約36％。伴隨先前調漲硫酸鉀等產品報價及船隊日租金走揚挹注，2月營收創新高，市場看好首季營運受調漲鉀肥價格挹注。

惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜外銷至澳洲、大陸、越南、南非。去年營收20.88億元，獲利3.29億元，年增73.9％，EPS3.85元，創歷史新高；配發現金股息3元。

惠光2月營收年增11.6％，自結淨利2100萬元，年增162.5％，EPS0.24元；前2月營收年增21.6％，淨利4500萬元，年增95.6％，EPS0.52元。