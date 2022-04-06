外資6日大提款上市櫃共284億元，致三大法人也出現大賣超，不過，上市金控股玉山金（2884）大漲逾3％及上櫃二極體及電晶體廠德微（3675）漲停，與另外七檔上市櫃個股同步創上市櫃來新高價，其中，二檔為金融股。

據統計，6日股價創上市櫃來新高的個股包括：新產、玉山金、科定、山富、德微、沛亨、上洋、常珵、欣泰等九檔，前三檔為上市股，後六檔為上櫃股，除了玉山金之外，清一色為中小型股。