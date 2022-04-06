9檔上市櫃股 股價創掛牌來新高 18:522022/04/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外資6日大提款上市櫃共284億元，致三大法人也出現大賣超，不過，上市金控股玉山金（2884）大漲逾3％及上櫃二極體及電晶體廠德微（3675）漲停，與另外七檔上市櫃個股同步創上市櫃來新高價，其中，二檔為金融股。 據統計，6日股價創上市櫃來新高的個股包括：新產、玉山金、科定、山富、德微、沛亨、上洋、常珵、欣泰等九檔，前三檔為上市股，後六檔為上櫃股，除了玉山金之外，清一色為中小型股。 聯茂2021獲利創高 大方配息5元 聯發科大方配息73元 創新高 #沛亨 #玉山金 #科定 #新產 #欣泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉山金控轉型受肯定 外資連14買股價創25年新高 20:532022/03/29 財經 台灣權王－績優股跳出 全新智易評價誘人 04:102022/03/17 證券．權證 玉山銀海外布局 再添兩據點 04:102022/04/01 金融．稅務 「新泰五林」逾期未辦繼承不動產開始公告 12:022022/04/06 區域情報-新北 木時慕門 全新綠建材品牌受矚目 04:102022/03/08 投資理財 權證星光大道－南電 ABF新產能開出 04:102022/03/09 證券．權證 泰鼎配現金股利4元 創新高 04:102022/04/01 證券．權證 昇貿 今年營運拚更上層樓 04:102022/03/22 證券．權證 金融股逆勢漲1.3％台股最亮明燈 蓄勢創歷史新高 13:452022/04/06 財經 升息不止、外資狂買 金融指數有望飆近32年收盤高 13:452022/04/06 財經 金融指數暴漲 創近25年最高 04:102022/03/31 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。