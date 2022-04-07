近年來運輸產業蓬勃發展，TOYOTA、HINO商用車總代理和泰車(2207)在2021年取得市場龍頭地位，為了擴大領導品牌價值與服務品質，秉持穩健腳步，一步一腳印深耕台灣市場。和泰商用車新型態客休室與維修廠徹底升級，有別於一般乘用車，商用車行駛里程多，進出保養廠頻率高，商用車服務廠和客休空間、設施應全面完善才能滿足駕駛需求。

扭轉商用車刻板印象，HINO特地於2022年全面提升客休室軟硬體品質，保養維修時不僅能充分養精蓄銳，更可以在全新增設的室內展車空間中輕鬆賞車，挑選原廠精品，還可以透過電子看板即時掌握車輛保養維修進度。全新HINO客休室建築立面整齊氣派，並以大面積玻璃營造明亮環境。

售後服務是商用車的經營重點，為了擴大品牌價值、確保整體服務品質，HINO加速興建全新據點及板噴中心。回應顧客對維修品質與效率的要求，HINO於2021年於高雄服務廠建立南區板噴中心，特地引進烤漆房、下地處理區等專業板噴設備，不僅能呈現最佳板噴品質，更符合環保法規。底盤維修系統亦同步進化，HINO斥資增購瑞典Josam大樑維修校正系統、車頭校正台、輪胎定位系統，讓每部回廠維修的HINO商用車以標準狀態行駛，上路安全有保障。

全台HINO服務廠均提供緊急搶修服務，一旦車輛發生事故、故障等緊急狀況，行動救援車可以直接趕到現場協助，在最短時間內排除車輛障礙，協助駕駛者繼續回到工作崗位。除此之外，針對車數較多的大口客戶，HINO商用車也提供貼心到府服務的「行動服務車」，為所有HINO客戶呈現全方位無死角服務。

HINO規劃投入20億元進行既有據點改建、全新據點及北區、中區板噴中心建設。預計3年內年陸續完成桃園旗艦據點改建、台中海線、北新竹、北台南等全新據點設立。透過新型態客休室、據點拓建、設備提升、e化服務及符合國際標準的頂尖設備等，新一代HINO商用車服務廠能一次解決所有維修需求，為顧客提供一條龍服務，維修服務品質、效率大幅提升。