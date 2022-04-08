滬深兩市8日漲跌互現，上證指數收漲15點。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）9,264億元。總結4日當周，上證指數累計下跌0.94％。

香港信報報導，上證指數8日盤中最多下跌28點，跌幅為0.88％，低見3,208點後有買盤承接，大盤回穩，高見3,257點，上漲20點，漲幅為0.63％，最終收報3,251點，上漲15點，漲幅為0.47％，成交額為4,140.37億元。

深成指8日盤中低見11,799點，下跌173點，跌幅為1.45％，高見12,001點，上漲29點，漲幅為0.25％，終場收報11,959點，下跌12點，跌幅為0.11％，成交額為5,124.01億元。

滬深300指數8日收報4,230點，上漲21點，漲幅為0.52％。創業板指數收報2,569點，下跌8點，跌幅為0.33％。

各類股方面，房地產、金融、水泥、鋼鐵、煤炭股上漲逾1％。化工股持穩。石油、基本金屬、電力股偏軟。