美國隔夜收跌；美最新CPI數據，強化了進一步升息的預期。港股走勢反覆，尾盤揚升小幅收漲，資源股表現最佳。

周三香港恆生指數收漲55.24點或0.26%，為21374.37點。國企股(H股)升50.39點或0.69%，為7314.82點。交易所今日交易清淡，交易金額僅近1000億港元。

大宗商品期貨價揚，帶動煤炭股升5.9%，蒙古焦煤升22%，伊泰煤炭升11%，兗煤澳大利亞漲8.7%。

黃金股升5.6%，為表現次佳的板塊，招金礦業升11%，紫金礦業升8%，中國黃金漲6%。在戰事延長、通膨和避險情緒之下，研究報告稱金價有望突破到2600美元。

菸草股走強，中國波頓升2.9%，華寶國際升3.9%，思摩爾國際升2.8%。中國官方監管單位批准了電子菸的國家標準，自今年10月起實施。

阿里巴巴跌0.86%。繼日前傳出巴菲特的搭檔孟格(Charlie Munger)認賠大砍阿里巴巴ADR之後，周三新聞又傳出阿里雲即將迎來人事大地震。