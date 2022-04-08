出口貨櫃運價指數SCFI止跌回升訊號來了？據上海航交所8日最新一周報價，SCFI指數下跌1.9％，連續12周走跌，主要受到美西線跌0.7％、歐洲航跌4.1％拖累，但值得注意的是，美東線運價已止跌回升、上漲1.7％。

業界解讀，受到大陸封城、俄烏戰爭、美國塞港等多重變數影響，原物料進不去、貨也出不來，短期貨量略減，連帶運價在高檔震盪盤整，等到大陸主要城市陸續解封，出貨潮浮現，預估4月底、5月初可望迎來一波小旺季。

由於美國需求仍強，受到美西塞港加上碼頭工會勞資談判，許多船舶轉往美東，近日美東塞港程度勝過美西，可能是推升美東線運價的原因之一。

據最新一周報價，遠東到美東線每40呎櫃運價10,581美元，上漲186美元、漲幅1.7％；遠東到美西線每40呎櫃運價7,860美元，下跌56美元、跌幅0.7％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價6,157美元，下跌268美元、跌幅4.1％；遠東到地中海線每20呎櫃運價6,773美元，下跌66美元、跌幅0.9％；遠東到近洋線新加坡航點每20呎櫃1,054美元，下跌31美元、跌幅2.8％。