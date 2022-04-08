根據最新公布的疫情，上海7日又新增2萬1千多個確診案例，累計確診超過13萬人，而且還在快速增加中。由於上海是世界第一大貨運港，不知何時結束的封城措施，對於中國乃至亞太經濟的衝擊，恐超出預期。

雖然，先前深圳也因為疫情而封城、封港，但相較之下，上海封城、封港的衝擊將遠大於深圳。這是因為深圳鄰近香港、廣州，封城後，進出口貨物可轉到其他港口支援，影響有限；但上海卻是長江沿岸城市南京、武漢、重慶的出海港，一旦封城，就得到寧波、青島進出口，距離至要加長200公里。

其次，上海貨櫃吞吐量是4703萬個，深圳則不到3千萬個，上海的吞口量是深圳1.5倍，封港的衝擊自然遠大於深圳。

在上海封城期間，周邊物流幾乎癱瘓，昆山、蘇州等地台商根本無法進出貨物；上海目前要求貨櫃車司機持有48小時內核酸檢測陰性證明，以及24小時內抗原檢測陰性證明，兩天進行一次篩檢，嚴重削弱當地貨運運能。

世界海運龍頭馬士基（Maersk）也在官網公告，進出上海的卡車運輸受嚴重影響程度高達3成，貨品運送時間拉長，運輸成本上揚。

上海封城對中國經濟的衝擊究竟有多大？根據世界銀行5月公布的報告，受到「中國清零政策下疫情反彈」等因素的影下，2022年中國經濟預計在基線情下將增長5%，這比之前預估的5.4%，下修了0.4個百分點，而在悲觀情景下，中國經濟成長還會下修到4%。換言之，如果上海封城不盡快解除，中國經濟成長率今年最壞情況將跌掉1.4個百分點。

由於中國經濟占亞太經濟86%，世界銀行警告，亞太地區其他經濟體的產出預計在基線情景下增長4.8%，在悲觀情景下增長4.2%；另外，在悲觀情景下，按每人每天5.5美元的貧困標準衡量，2022年亞太地區貧困人口將增加600萬人。