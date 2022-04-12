「最美麗的主持人」方芳芳和老公丹尼爾、兒子移居上海多年，近來上海封城，雖然生活上造成許多不便，但卻多了與家人朝夕相處的時光，方芳芳接受《中時新聞網》訪問表示，兒子上大學之後就很少在家，現在一家三口一日三餐都在一起，「滿珍惜、滿開心的，媽媽也很努力地餵飽他們」，她笑說，為了參加團購買菜，她多了30幾個群，像無底洞一樣亂買。

方芳芳說，其實物資是夠的，剛開始大家心情恐慌，怕買不到菜也怕買貴，後來有人跳出來做團購，貨到了再分給大家，她也去參加，所以每天緊盯手機，常常下午就沒電了。有趣的是，她日前想要買蛋，卻因為不曉得誰能先送來，就到處買，「沒想到這些蛋同時送來，現在家裡有200顆蛋」，笑說是滿好玩也滿特別的經驗。

談到防疫期間如何保持好心情，她分享，「一直待在家裡，有時心情好壞，所以更要聊天」，她有兩個群組會固定通話聊天，「我三點會跟4個女生群聊，五點跟5對夫婦群聊，把自己搞忙一點，抒緩不舒服的情緒。」而她和家人吃飽飯後也會在家裡繞圈圈當作運動，從餐廳走到客廳，再從客廳走到餐廳。

她已打2劑AZ疫苗，預計9月返台後再打第3劑疫苗，已有四次隔離經驗的她，回想第一次隔離時還會發脾氣，後來她告訴自己「認命吧」，就妥善利用時間追劇、做運動、並且睡美容覺，她最近把《華燈初上》看完了，也看陸劇和陸綜，也會自己看影片跳森巴zumba。

方芳芳氣質優雅，美麗如昔，她的凍齡秘方是睡美容覺，她說自己之前在隔離期間，「我6點吃飯，7點半上床，8點就睡了，睡到隔天早上起來吃早餐，朋友都說我怎麼那麼會睡啦！」她就回說喜歡睡覺，因為夢裡面什麼都有，豐富又多采多姿。