由大陸自主設計建造的首座海上可移動自升式井口平台「海洋石油163」在南海北部灣海域潿洲12-8油田東區正式投產，標誌大陸突破過去海洋邊際油田難以開發的壁壘，讓開發與採油能力取得新突破。

根據中新社報導，邊際油田通常指規模小、儲層薄、物性差的中小型油田或地層構造複雜及地處邊遠的油田。這類油田往往因經濟效益評價較差或達不到盈利目標，其儲量採用常規開發模式難以動用。

而潿洲12-8油田東區距離廣西北海潿洲島約31公里，是典型的開發成本高、投入產出比低的邊際油田，發現20多年來難以開發。

「海洋石油163」平台長黃鵬介紹，與傳統的固定式導管架井口平台不同，「海洋石油163」平台具有可升降、可移動、可重複利用的特點，被業內形象地稱為「小蜜蜂」，能夠最大限度地提高裝備利用率，大幅降低油田開發成本，是開發邊際油田的利器。據了解，潿洲12-8油田東區高峰日產原油約1300噸，累計可增產原油超80萬噸。

而「海洋石油163」平台是一座集生產生活為一體的四樁腿自升式井口平台，也是大陸首座海上可移動自升式井口平台。長約81公尺、寬44公尺，甲板面積相當於6個籃球場大小，總重量達7000餘噸，設計壽命為25年，作業最大水深45公尺，關鍵設備國產化率達100％。此外，還具備自主修井的能力和井口支持、原油生產、原油計量、油氣水分離、生產水處理、注水、原油管輸等作業功能。