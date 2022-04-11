地球月環保水壺。（品木宣言提供）

地球月情境圖。（品木宣言提供）

雅詩蘭黛集團提倡永續環保，在全球永續承諾已提前達成預計在2025年底前將包裝中將環保再生材質提高至25％的目標，並持續為了環境永續設立新的目標努力。

今年為歡慶世界地球月的到來，雅詩蘭黛集團發起系列活動，特地利用了旗下各個品牌回收的空瓶，製作成環保小植栽，展現美麗力量。

集團旗下，致力於環保的頂級保養品木宣言除了永續植樹的綠化承諾之外， 2022年開始使用100％的再生電力來製造產品，減少資源浪費，在生產與運輸過程中要達到零廢棄的目標，同時拒絕過度包裝，所有品木宣言的產品包裝皆為經過森林管理委員會(FSC)所認證的環保材質，每使用一棵樹木，就會再種植一棵新樹，55％的產品包裝是可回收的、可再度填裝的或可重複使用的，並期望在2023年底前，能達到80％的產品包裝是可回收的、可再度填裝的或可重複使用。

2022台灣品木宣言與在地公益組織財團法人慈心有機農業發展基金會再度攜手合作，於北海岸種植守護台灣的海岸防風林，確保每棵種下的小樹能夠得到良好的照顧，有機會長成強壯、健康的樹木，幫助沿海區域防止土壤地侵蝕、防止暴潮的危害、維護海洋潮汐生態環境而努力，為台灣打造豐富的生態樂園。

品木宣言承諾永續環保愛護地球，首先，於新光三越信義新天地A11設立一個公益環保快閃基地，以環保永續的概念為核心，結合線上空間創造獨立的沉浸式無壓環保概念店，以全新上市的惟素主義明星商品青春無敵靈芝光潤機能水，採用線上結帳，減少實體消費會產生的包材以及環境廢料，請全台消費者與品木宣言一同響應綠色植樹計畫。

即日起至4月30日止，品木宣言會員持空瓶臨櫃回收，即贈會員點數100點，每人限贈1次，響應地球月，12日起至30日止，於品木宣言實體櫃點以及官網消費地球月限量特惠組合，品木宣言即捐贈此組10％收益，捐款上限為15萬元給財團法人慈心有機農業發展基金會，共同資助北台灣海岸林植樹計畫。

20日起至30日止，百貨櫃點與官網消費滿2000元需含1正貨，即加贈品木宣言愛地球環保水瓶數量有限，送完為止，活動辦法以專櫃公布為準。