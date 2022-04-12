2021年上市櫃公司海外投資王換人。金管會12日公布，2021年因為貨櫃運價上漲，航運業去年一年海外投資收益增3,678億元，全年達4,273億元，超越電子零組件、半導體業等，成為去年海外投資最賺的產業。

據金管會統計，2021年上市公司海外投資利益共1兆2,157億元，上櫃公司利益535億元，合計利益1兆2,692億元，較2020年增加6,380億元，是近10年海外投資獲利金額新高。上市及上櫃公司去年海外投資利益分別較2020年增加6,314億元及66億元

航運業去年海外投資收益增3,678億元，全年達4,273億元；第二名是電子零組件業，有1,632億元，但獲利成長金額378億元，則是排名第三，海外投資收益增加第二名是半導體業，單年增611億元，去年全年海外投資收益有1,062億元。

因智慧型手機、電子材料、化工產品及電腦相關產品需求增加，上市櫃公司2021年大陸投資利益成長前三名則是其他電子業、塑膠工業及半導體業，投資大陸利益比前年分別增加407億元、180億元及165億元。

整體上市公司去年投資大陸利益有5,239億元，上櫃公司大陸投資利益則有284億元，合計利益5,523億元，較2020年度增加1,064億元，亦是近10年同期獲利金額新高。

上市櫃公司2021年投資大陸獲利連三年成長，但去年投資大陸收益匯回金額415億元，則是八年內匯回金額的新低，金管會表示，應是上市櫃公司投資大陸的策略。

到2021年底，上市櫃公司投資大陸收益累計匯回金額分別為5,377億元及519億元，合計5,896億元，占累積原始投資金額2兆5,288億元的23.32％。2021年度投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。