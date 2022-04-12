有感於立陶宛挺台、加上國人掀起立陶宛商品旋風，在經濟部貿易局支持下，外貿協會12日開出首間國家級的立陶宛商品展示中心，展售立陶宛五大產業製品，包括食品、雷射、木材、琥珀與生技產業，超過20家廠商、近200項商品，開幕式更吸引超市龍頭全聯與老牌食品開元、龍鳳等經銷商參與。

經濟部長王美花表示，台立關係不論是在貿易、產業、人才、高科技等方面合作與交流，促成去年對立陶宛貿易額達1.7億美元、年增長高達23%，臺灣有堅實的製造基礎，包括半導體、ICT和5G，立陶宛擁有優秀的IT人才，雙方如能進一步合作，將是高科技的完美夥伴，而立陶宛將成為臺灣拓展歐洲的重要據點，透過開出常態性商品展示中心，有望大幅增加商業合作機會，繼前次國發會拜訪團編列2億投資基金之後，日前返國的專家團亦將交出未來台立合作相關項目與計畫。

貿協董事長黃志芳則強調，台立關係持續升溫，貿協積極協助超過60家立商與我商媒合，促成多項實質交易，此次趁勝追擊，除了於世貿一館開出常態性展示中心，今年更將推出「臺立鏈結計畫」，透過線上的立陶宛專區平台及線下立陶宛商品展示中心，再搭配26項拓銷與產業合作活動，全力擴大臺立經貿交流。

立陶宛經創部次長內利屋普希內認為臺灣是立陶宛切入亞洲市場的重要據點，她指出，立陶宛除了雷射產業，像是IT、資訊安全以及生技醫療產業都是立陶宛的重要發展產業，這點與臺灣相當類似，期兩國的友誼可透過產業交流昇華。

黃志芳表示，去年台北食品展特設立陶宛館展售相關農產品後，基於對立國挺台情懷，國人刮起探索立陶宛商品旋風，商品銷售達3-4個貨櫃，且上個月立陶宛商品進入中國遭卡關，轉向台灣更受國人青睞，貿協決定常設商品展示中心以促兩國經貿交流更熱絡。

至於國內疫情升溫可能衝擊會展產業，黃志芳指出，所有會展都遵循指揮中心規定來辦理，今年第一季以來已陸續辦理台北國際工具機展、台灣國際工具機展聯展、台北國際自行車展等國際專業展，疫情升溫之際，會展中心也引進最新的防疫技術、科技，包括無接觸式的出入展場，甚至現場都有防疫消毒的自動機器人巡場，不至於受到太大影響，他重申年初所言，今年會展恢復目標維持七成。