為因應政府淨零碳排政策，促進農業機械智能化以提升農業工作環境，農委會高雄區農業改良場與郡野實業有限公司合作研發不需人為操控，即能自動跟隨作業人員的「電動智能跟隨農地搬運機」，有了這項利器，在田間工作時就可空出搬運物品的雙手，讓智能搬運機這位小老弟隨侍在側服務。

高雄場指出，近年來為因應氣侯變化及提升農產業，因此溫網室栽培面積大幅增加。然而，使用引擎動力的傳統搬運車／機於溫網室作業時所產生的廢氣及高分貝噪音，常造成農業作業人員身體不適。因此，高雄場與業界著手研發「電動智能跟隨農地搬運機」。本項機械結構簡單、作動靈巧，無需人為操控，即可自動跟隨作業人員，並與人員保持適當距離。可廣泛被運用於溫網室、果園或集貨包裝場等環境，協助農民運送需耗費勞力搬運的果實及農業資材等。減少因工作帶來的作業傷害，並提高工作效能。

此機械操作及維護容易，操作時可依作業型態及當下情境，自行選擇自動跟隨或人為遙控模式。最重要的是，本機械作業時不會產生有害廢氣及噪音，正是時下最需要的省工、省力兼具環保的機械。