韓國3月就業人口 連13個月成長 23:012022/04/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局13日公布就業報告，3月失業率與前月持平停留在2.7％，盤旋在歷史低點附近。上月受雇人數2,775萬，較去年同期增加83.1萬，連續13個月成長，但受到新冠疫情復燃確診數激增影響，與2月新增103.7萬個就業機會相較，增幅明顯放緩。 韓國三星造船與丹麥海博格 共同研究浮游式核電站 營業人注意 5月須申報營業稅 #韓國 #就業人口 #統計局 #就業報告 #失業率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲喊不要太樂觀 曝疫情這時候將達高峰 16:132022/04/11 生活 韓國首發現Omicron變異株XL病例 接種3劑仍感染 12:512022/04/12 國際 澤倫斯基韓國國會視訊演說 請求支援軍武 21:252022/04/11 國際 《韓股》韓國失業率創新低 KOSPI止跌反彈 16:292022/04/13 財經 陸遠程打擊火力爆發性增長 嚇阻美戰略軍事資產入駐韓國 19:002022/04/11 兩岸 韓流繼續強 百貨、超市韓國美食展登場 21:202022/04/11 生活 英國失業率 降至疫情前水準 03:332022/04/13 財經 韋禮安〈如果可以〉紅到韓國 ＭＶ觀看次數突破4200萬 22:592022/04/11 娛樂 《國際經濟》行長空窗期 韓利率估不變 12:082022/04/12 財經 《國際社會》花甲之年韓老者 需打2次追加針 15:292022/04/13 財經 韓國美食 療癒偽出國 04:102022/04/12 時尚消費 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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