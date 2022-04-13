韓國統計局13日公布就業報告，3月失業率與前月持平停留在2.7％，盤旋在歷史低點附近。上月受雇人數2,775萬，較去年同期增加83.1萬，連續13個月成長，但受到新冠疫情復燃確診數激增影響，與2月新增103.7萬個就業機會相較，增幅明顯放緩。

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