法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為了爭取年輕綠色選票、尋求連任，16日造勢時承諾，將讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國。

法新社報導，第一輪投票之後，民調顯示馬克宏逐漸擴大他與極右派競爭對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）握有的領先優勢。易普索－索普拉思特亞集團（IPSOS-Sopra-Steria）16日發布的最新民調顯示，馬克宏第二輪投票會以55.5％得票率擊敗雷朋的44.5％。

馬克宏告訴群眾：「我聽到許多年輕選民的焦慮，我看到年輕人、青少年對地球的未來感到擔心。」他體認到本月10日首輪選舉有近800萬選民支持極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）和他著重環保的競選計畫，傳遞出「強而有力的訊息」，「這要靠我們因應、採取行動。」

除了承諾「讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國」，馬克宏表示他還將任命一名總理來負責「生態規劃」。

馬克宏這番話顯然是要拉攏關係他24日決選成敗的年輕、左翼選民，盼梅蘭雄和綠黨候選人賈多（Yannick Jadot）首輪支持者第二輪能將票投給他。馬克宏指控第二輪競爭對手雷朋是「氣候變遷懷疑論者」，攻擊她在拆除她眼中昂貴、沒效率又礙眼風力機的提議。