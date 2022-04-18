上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝18日在防控記者會表示，觀察上海各區的近3日疫情情況，浦東新區、松江區和青浦區總體呈持續下降趨勢；閔行區、徐匯區、黃浦區、寶山區、楊浦區、虹口區、長寧區、嘉定區的疫情整體處於平臺波動狀態；普陀區和靜安區疫情有所反彈；奉賢區、金山區和崇明區疫情持續低位，基本趨穩。

吳乾渝指出，統計17日全上海市的本土確診病例出院733例，無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察1萬9473例，他們將返回居住地接受健康監測。

根據澎湃新聞引述吳乾渝說明，這些出院出艙人員，是在定點醫院和方艙醫院連續2次核酸檢測結果陰性（採樣時間至少間隔24小時），完全符合出院和出艙標準，可以回歸居住地，也強調屬地社區一定要做好接返工作，不允許自行設置返回條件，不得阻攔。

他表示，目前上海正全力推進疫情社會面清零攻堅，要聚焦重點、分區分級，對封控區、管控區、防範區實施全員檢測篩查，及早發現感染者，鎖定風險區域和重點人群。希望廣大市民克服困難，積極配合，做好防護，做到「應檢盡檢」，阻斷病毒傳播。