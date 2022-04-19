IC通路暨零組件製造業者敦吉（2459）受益三大事業群穩健發展，今年首季營收達16億元，年增5.52％，毛利率維持兩成以上水準，自結稅後淨利達1.29億元，每股賺進1.11元，創下歷年同期次高。

從三大事業群角度，通路事業除因應物聯網時代積極代理及擴販各類相關產品外，在電動車、電動機車、新型電源市場應用、電源相關各零組件模組開發皆有著墨，並在後疫情時代加速布局醫療產業，極力推廣CT用閃爍體及手持式超音波用I.C.，亦積極導入殺菌用UVC模組及醫用小型馬達，戮力發展通路第二春。

此外，驗證事業則持續觀察車聯網的應用發展趨勢，強化車載電子產品的電磁相容（EMC）與射頻晶片（RF）檢測能力，並關注下一代通訊新技術如6G手機及Wi-Fi7等檢測商機。另持續增加節能、省水及能效等產品認證檢測範圍，目前不但已取得大陸CECP認可實驗室資質，今年1月家電產品安規檢測實驗室也取得BSMI電冰箱安規及能效性能檢測指定試驗室資格。至於製造事業也憑藉連接器與音圈馬達（VCM）相關產品穩健成長。

敦吉董事會日前決議每股擬配發3.5元現金股利，以18日收盤價53元計算，殖利率約6.6％。