羽絨及戶外機能服飾廠光隆(8916)，20日在法說會指出，今年以來成衣出貨爆量，首季業績已寫歷來最旺首季。在客戶端需求強勁，今年成衣接單旺，目前的接單總額，已超越去年出貨總額，預估今年毛利較高的成衣營占將超過50%。

法人估，光隆2022年毛利率可望較去年提升3、4個百分點。 第一季原本是光隆傳統的淡季，不過，光隆指出，今年有別以往，成衣部門首季出貨量比去年同期增加47%，營占比重已超過50%。

受到通膨影響歐美服飾消費，俄烏戰爭又讓品牌服飾廠廠庫存增加，在市場彌漫服飾產業景氣趨緩下，光隆表示，集團主要專注門檻較高的高端戶外機能服飾。且，少量多樣、一站購足的生產模式，訂單量及生產效益反而增加。

光隆統計，手中目前的接單總額，已超越去年出貨總額，且還在持續增加中。其中，占整個成衣營收比重超過70%的前5大客戶，第一季的拉貨較去年同期成長55.7%，其中，美系品牌客戶合計更有62%的高成長。

前三季成衣產線已排單滿載；光隆指出，第2、3季是成衣出貨旺季，營運預期還會比第一季好。

光隆主要產項有成衣、羽絨及家紡寢具；今年不只成衣營運有顯著的成長，光隆指出，羽絨部門首季也有12.4%的年增率。依手中訂單來看，第二季還是可維持成長。

今年平均單價高的成衣營運成長幅度高；羽絨價格又維持在高檔，光隆預期，2022年的毛利率及獲利能力都將有顯著幅度的提升。