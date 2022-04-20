美國日用品生產商寶僑（P&G）Q1銷售，扣除併購與匯率因素後的有機成長，年增10％創二十年最大增幅，未受通膨與經濟衰退威脅等影響。每股獲利年增6％至1.33美元優於市場預期。財報利多刺激其股價20日盤前上漲1.7％至162美元。