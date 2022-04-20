寶僑Q1銷售年增10％ 二十年最大增幅 21:422022/04/20 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國日用品生產商寶僑（P&G）Q1銷售，扣除併購與匯率因素後的有機成長，年增10％創二十年最大增幅，未受通膨與經濟衰退威脅等影響。每股獲利年增6％至1.33美元優於市場預期。財報利多刺激其股價20日盤前上漲1.7％至162美元。 國銀上季海外曝險 季增1.94％ 房仲家數創新高 平均日增1.5家 #寶僑 #最大增幅 #二十年 #銷售年增 #美國日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美1月非農就業人口 意外大增 04:102022/02/05 財經要聞 嘉威生活1月營收10.10億、年增逾七成 單月新高 19:212022/02/10 財經 《日股》日經害怕打仗 創3周最大跌幅 15:232022/02/14 財經 《其他股》嘉威1月營收首破10億元 Q1有望再攻頂 17:052022/02/10 財經 寶僑業績報喜 洗衣用品調漲 04:102022/01/21 全球財經 新店榮工單元2產業園區 都更案送審內政部 13:322022/03/01 寶島 工商社論》談二十年來經濟成長的表象與內涵 04:102022/01/21 財經要聞 德、日躉售物價暴漲 04:102022/04/13 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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