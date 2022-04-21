陸委會今（20日）表示，政府正研擬修辦法，將開放港澳專業人才在台工作連續居留滿5年、每年在台居住183日以上，且最近1年每月收入逾基本工資2倍，即可申請定居。

陸委會表示，政府因應香港情勢，持續就港澳相關法規範進行研議及盤點，並強化行政措施，以給予港人最實際的支持與協助，包括國發會「外國專業人才延攬及僱用法」已於110年7月7日修正公布，包括世界頂尖大學畢業來臺工作者無須具2年工作經驗、租稅優惠適用年限由3年延長至5年等，港人均可準用相關規定。

港生方面，教育部已研提「香港澳門居民來臺就學辦法修正草案」，開放不具居留身分之港澳高中生來臺升學，預計今年或可順利招生。

內政部業擬具「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法部分條文修正草案」，增列居留效期屆滿後有1年尋職期，且在臺修讀碩博士就學期間得折抵居留期間等規定，法制程序已在進行中，希能儘速實施。

另外，配合外國專業人才延攬及僱用法之修法，政府研提「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法修正草案」，以解決現行專業人才來臺工作只能居留、無法定居的問題，將開放港澳專業人才在臺工作連續居留滿5年，每年在臺灣居住183日以上，且最近1年每月收入逾中央勞動主管機關公告基本工資2倍，即可申請定居；相關法規的調整仍待完善配套措施後，由主管機關內政部正式發布生效。

對於上述修法內容，台大政治系教授左正東表示，要考慮的是，申請來台定居港人，是否需要放棄香港居民身分證？若需要，此項修訂恐幫助不大，因許多香港人來台，或許只是暫時需要一個避風港，且要達到台灣定居的門檻也不容易，而因從薪資結構來看，香港也較台灣高出許多，未來有很大可能會返回香港，較少機率會為了申請定居在台，而放棄香港身分證。不過，值得注意的是，近三年來，來台居留、定居人士確實有明顯上升的情況。

由於陸配申請我國身分證需要放棄對岸國籍，對於港人申請來台定居，是否會有需要放棄國籍問題？經詢問陸委會副主委邱垂正，他表示，香港是特殊狀況，我方一直視香港是有別於大陸的第三地，所以申請定居的港人不需要放棄香港身分證。