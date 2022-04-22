美國企業的科技薪資通膨壓力加劇，為了爭奪有限人才，企業不惜將部分重要職位的薪資調升20％或更高。美國對科技勞工需求激增，又以雲端運算和數據科學等領域的人才最搶手。

根據運算科技產業協會（CompTIA）數據，第一季美國雇主開出110萬份科技職缺，年增43％。

自疫情掀起遠端工作和數位狂潮以來，企業對科技勞工的需求便大幅攀升。此外，美國通膨躥升至40年新高，俄烏戰爭造成歐洲科技和委外中心中斷，也推升科技勞工薪資水準。

企業最需要的科技人才包括雲端運算架構師、數據科學家、數據建模分析師，以及機器學習專家等。人力資源公司Mondo表示，在2020年至2022年間，雲端架構師平均薪資增加25％，同期軟體工程師平均增加11％。

iDEAL半導體元件公司共同創辦人伯恩斯（Michael Burns）表示，科技薪資通膨令人咋舌。科技業薪資增幅可超過20％，德州奧斯汀等熱門市場的增幅能上看30％。

聘雇和留任頂尖科技人才的成本上揚，已經對資訊長和其他科技主管造成挑戰，甚至驚動執行長。泰森食品（Tyson Foods）技術長斯普拉德利（Scott Spradley）表示，資訊長和科技主管承受壓力，他們得說服董事會提高科技薪資支出。由於勞動市場緊繃，維護IT運作的成本跟著上揚。

科技薪資通膨不單單發生在美國，歐洲也面臨相同難題。美國軟體公司Egnyte執行長傑恩（Vineet Jain）表示，公司在波蘭聘雇250名員工，過去一年平均薪資增加50％，部分員工的薪資甚至翻倍，而且他們都不是低薪勞工。

不過部分科技公司的薪資增幅相對較小，思科表示，過去一年美國軟體工程師的薪資平均增加5％至10％。