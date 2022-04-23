在通膨率「破8」的經濟壓力下，美國財政部長葉倫也放出風聲稱，有意願考慮削減部分對華關稅。當地時間4月22日葉倫在接受彭博採訪時表示，美國財政部正在仔細重新審視美國對華貿易戰略，有意願考慮削減特朗普時期對華徵收的額外關稅，以幫助美國人緩解40年來最嚴重的通膨。

受能源和食品價格飛漲、供應緊張和消費者需求強勁影響，美國3月通膨年增率飆升至8.5％，創下1981年12月以來最高水準。由於物價飛漲讓通膨率已連續6個月超過6％，遠高於美聯準會（Fed）設定的2％的平均目標。

根據觀察者網報導，隨著通膨率不斷飆升，美國國內呼籲削減對華關稅的聲音越來越大，國會共和黨人也開始「倒戈」，轉向削減川普時期的對華關稅。

「我們正在仔細審查對中國的貿易戰略」葉倫22日受訪時說。當被問到是否會取消美國對華加徵的關稅時，葉倫指出，這是值得考慮的，當然想盡我們所能來解決通貨膨脹問題，（削減對華關稅）會有一些理想的效果。這是我們正在研究的事情。

根據美國智庫彼得森國際經濟研究所上個月的一份研究估計，如果美國取消川普時代的一系列關稅，包括對大陸商品徵收的關稅，可以將通膨率降低1.3個百分點。