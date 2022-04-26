3艘北大西洋公約組織軍艦今天抵達芬蘭西南港口土爾庫（Turku），將與芬蘭海軍聯合訓練。俄軍入侵烏克蘭導致芬蘭與俄國緊張情勢升高，芬蘭考慮加入以美國為首的北約。
芬蘭軍方聲明指出，拉脫維亞布雷艇LVNS Virsaitis、愛沙尼亞獵雷艇ENS Sakala、荷蘭獵雷艇HNLMS Schiedam將與芬蘭海岸艦隊的2艘獵雷艇聯合訓練。
聲明指出，4月28日展開的2天訓練，將為芬蘭船艦參與北大西洋公約組織（NATO）2022年的快速反應部隊做好準備，並聚焦在水雷反制和國際合作框架。
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）4月13日表示，芬蘭會在未來幾週決定是否申請加入北約。馬林此言讓俄羅斯怒不可遏。
芬蘭與鄰國瑞典是北約的親密夥伴，但都未加入1949年冷戰期間為對抗蘇聯成立、目前有30國成員的北約。
馬林表示，加入北約的選項必須經過仔細分析，但俄國2月24日入侵烏克蘭後，一切都變了。
芬蘭與俄國之間的陸地邊界長達1300公里。
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