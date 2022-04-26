歷時十年，兆豐金再度發放股票股利。兆豐金26日召開董事會，據指出，董事會已通過配發每股1.65元總股利，其中，現金股利1.4元，股票股利0.25元，兆豐金的現金殖利率若以26日的收盤價每股41.95元換算，兆豐金的現金殖利率約在3.34％，而此次兆豐金以盈餘的87％來配發，配發率亦為金控成立以來新高。

兆豐金近十年來的股利全以現金股利發放，此次董事會的決議可說打破了近十年來的慣例，最主要是由於兆豐金旗下兆豐銀也位列「大到不能倒」的銀行，基於強化資本適足率的考量，使兆豐金不得不打破近十年來的慣例，改採現金股利搭配股票股利的方式。

兆豐金26日董事會召開近4小時，其中股利發放為在場董事的討論焦點。兆豐金2021年的獲利較2020年小幅成長約3％，據知情人士指出，內部目前確定的基調，是總股利水準至少會維持比去年所發放1.58元之上的水準，但倘若能搭配股票股利，那麼總股利水準可望達1.6元左右，或略高於此的幅度，26日董事會則以現金股利1.4元，股票股利0.25元拍板定案。

相關統計顯示，兆豐金目前旗下兆豐銀的資本適足率為12.91％，儘管高於法定水準，但考量全體銀行的平均值不斷上升，因此維護兆豐銀財務指標在國銀前段班水準，是兆豐金評估部分股利改採股票股利發放的主因，尤其是兆豐銀也位列金管會「大到不能倒」的銀行，更需作長遠打算。

由於近一年來兆豐金的股價大漲至歷年來最高水準，也使其現金殖利率相對降低，舉例來說，兆豐金在2020年配發每股現金股利為1.58元，比起2017年的每股1.5元為高，但其殖利率水準在2020年為5.3％，已低於2017年平均6.24％的水準。

不過另一方面，由於多數法人都看好在美國聯準會的升息效應帶動之下，外幣資產家大業大的兆豐金將首當其衝受惠，同時兆豐金旗下也沒有諸如大型壽險公司因應IFRS新制必須增加提存的壓力，因此看好其股價仍有繼續上漲的空間，換言之，一部分的股利若以股票股利的形式來發放，隨著股價上揚對投資人而言也會有獲利成長空間的期待，據悉這也是兆豐金評估今年可試著發放股票股利的原因。