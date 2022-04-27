新冠肺炎本土案例飆升，中央流行疫情指揮中心規定未打滿3劑疫苗不得參與旅行團，將觀光業打趴在地，交通部觀光局指出，5月的旅遊團約有1.63萬團次取消，旅館業退訂率約3成、民宿業退訂率約4成，觀光遊樂業也是大幅衰退。

根據旅行公會全國聯合會預估，約有5成旅客因3劑始得參團規範向旅行社申請解約退費，復依2021年台灣旅遊狀況調查（扣除3級警戒禁止出團時間），每月國內團體旅遊約出團3.26萬團次（不含進香團），以目前退團率50％計算，此次3劑參團規範推估在今年5月，造成約1.63萬團次取消，後續尚須觀察疫情變化再予追蹤。

旅宿業方面，疫情升溫影響訂房情形，觀光旅館及一般旅館平均退訂約有3成，惟於都會區及風景區有所差異，部分風景區因原本訂房率較高，致退訂情形更為嚴重。民宿部分，因房間數少，且以散客為主，旅客憂心疫情升溫而有主動退房情形，平均退訂約4成。

觀光遊樂業同樣因疫情升溫影響，目前學生團體受到地方政府限制幾乎已全數取消或延期，一般團體則約有9成衰退，加上散客下降數量，整體營業情形預估將衰退5至6成。