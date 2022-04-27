基於近年精神病患犯下不少重大社會事件，例如2014年捷運隨機持刀攻擊案、2016年小燈泡案、2020年台南馬籍女大生命案，為貫徹總統蔡英文第二任就職演說的社會安全網承諾，協助精神障礙病患出獄或保護管束期滿後重返社會，法務部27日宣布加入行政院社會安全網第二期計畫，加強精障者出院、出監後的轉銜機制，以協助重返社會。

法務部長蔡清祥表示，社會安全網是總統蔡英文連任就職演說的重點承諾，政府有責任承接家庭無法照顧的思覺失調症或其他精神疾病患者，過往並不是沒有這樣的機制，但不僅要建立制度，更須持續針對個案深究執行層面及後續追蹤，才能確保社會安全網的穩定。

法務部保護司副司長吳怡明指出，未來精障受刑人和受監護處分人，在出監或出院前，將由矯正機關或檢察機關邀集居住地的家屬及衛政、警政、社政、勞政、更保單位，進行跨部會、跨縣市溝通平台，協助當事人重返社會。

吳怡明表示，原本今年法務部辦理轉銜會議的目標為年度45場，但在各檢察署及矯正機會推動下，今年第一季已召開31場次，轉銜55位精障受刑人或受監護處分人回歸社區。