澳洲備受矚目編舞家史蒂芬妮．雷克（Stephanie Lake）作品《群像》談論人與人關係間相互牽引的主導與跟從，表現眾生相，本周末在台登場，由台灣編舞家劉奕伶擔任排練指導，帶領台北市立大學舞蹈學系及中國文化大學舞蹈學系，共55名舞者聯合演出。

劉奕伶表示，在排練這部作品之前，她和史蒂芬妮、舞者們完全不認識，但卻要擔任兩者之間的橋樑，是有趣的工作經驗，「這部作品想要呈現個人與個人、個人與群體之間的關係，是互相牽動和影響。」

劉奕伶表示，近期史蒂芬妮對這部作品也有更多沉澱和思考，「她提到舞作和『控制』（control）有關，字面上翻譯起來是『控制』，但我認為更接近是談論『主導』，任何關係之間，一定會有微妙的主導者和跟從者，但誰是主導、誰是跟從，也很難界定，是相互影響。」

一個人在群體中

劉奕伶舉例，例如有一個人指著所有的人要他們做動作，畫面上看起來像是這個人在控制人，但卻也有可能是這個人被群體主導而轉移方向。

劉奕伶表示，《群像》裡的動作結構有一些即興的任務，像是地板很燙而形成的腳部動作，也有獨舞、雙人和三人舞段落，「既呈現群體，也有個體，裡面的動作有各種質感，柔順、流暢、爆發力、凶狠的、溫柔的，這些不同的質感和態度，也回應了標題『群像』二字，表現了眾生相。」演出將於4月29日與30日在台北國家戲劇院正式登場。