高端成衣服飾訂單較不受通膨影響，以高單價的戶外、運動產品訂單為主的儒鴻（1476）表示，高端產品的需求較穩定，目前接單已到第三季底。戶外機能、羽絨服飾大廠光隆（8916）指出，今年成衣部門目前的接單總額，已超越去年出貨總額。
儒鴻預期，今年全年的營運仍有2位數的成長。光隆則指出，今年成衣營占比將突破50％。
手中訂單100％是機能、運動休閒服飾的儒鴻表示，包括LULULEMOM等前三大客戶，今年的下單量還是有一、二成的增加。
光隆指出，公司接單專注門檻較高的高端戶外機能服飾，較不受通膨影響。根據現有手中訂單統計，占成衣營收比重超過七成的前五大客戶，拉貨都有雙位數的高成長。
不過，通膨帶動的成衣原物料、配件高漲；加上因疫情所增加的外包成本墊高，都是讓市場擔心今年服飾代工廠毛利率是否下滑。
法人指出，服飾代工廠外包價格持續走高；加上原物料漲幅強勁，代工廠是否能將成本完全轉嫁，都將影響成衣代工廠今年的毛利率是否能維持高水準，以及獲利能力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。