高端成衣服飾訂單較不受通膨影響，以高單價的戶外、運動產品訂單為主的儒鴻（1476）表示，高端產品的需求較穩定，目前接單已到第三季底。戶外機能、羽絨服飾大廠光隆（8916）指出，今年成衣部門目前的接單總額，已超越去年出貨總額。

儒鴻預期，今年全年的營運仍有2位數的成長。光隆則指出，今年成衣營占比將突破50％。

手中訂單100％是機能、運動休閒服飾的儒鴻表示，包括LULULEMOM等前三大客戶，今年的下單量還是有一、二成的增加。

光隆指出，公司接單專注門檻較高的高端戶外機能服飾，較不受通膨影響。根據現有手中訂單統計，占成衣營收比重超過七成的前五大客戶，拉貨都有雙位數的高成長。

不過，通膨帶動的成衣原物料、配件高漲；加上因疫情所增加的外包成本墊高，都是讓市場擔心今年服飾代工廠毛利率是否下滑。

法人指出，服飾代工廠外包價格持續走高；加上原物料漲幅強勁，代工廠是否能將成本完全轉嫁，都將影響成衣代工廠今年的毛利率是否能維持高水準，以及獲利能力。